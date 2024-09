Mit Hunden sprechen Hunde mögen Babysprache

Die Stimme wird höher, die Sprache einfacher, die Gefühle intensiver: Wer Hunde liebt, redet oft mit Ihnen in einer Art Babysprache: "Na, wer ist der gute Junge? Und wo ist dein Balli?" Diese Tatsache veranlasste ein Team aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der University of York, eine Studie zum Thema durchzuführen.

Wie mit Hunden sprechen?

Dazu wurde mit 37 Hunden (17 Weibchen und 20 Rüden, mit einem Durchschnittsalter von 6 Jahren) getestet, ob sie eher auf normale Sprache oder hunde-orientierte Sprache in höherer Stimmlage mit übertriebenen Emotionen, also praktisch Babysprache für Hunde, reagieren. Das Forscherteam fand dabei heraus, dass die Babysprache dazu führte, dass Hunde eher gewillt waren, Zeit mit den so Sprechenden zu verbringen, und, dass sie sogar deren Anweisungen mehr Aufmerksamkeit schenkten.