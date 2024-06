Was ist während der EM erlaubt? Fußball während der Arbeit, Autokorso und Co. - was erlaubt ist

Autokorso, Flaggen am Auto oder der laufende Fernseher während der Arbeitszeit: Nicht alles, was während der EM scheinbar dazugehört, ist auch erlaubt.

Darf ich Autokorso fahren?

Eigentlich nicht. "Nach Paragraph 30, Absatz 1, Satz 3 der Straßenverkehrsordnung ist unnützes Hin- und Herfahren innerhalb geschlossener Ortschaften verboten, wenn andere dadurch belästigt werden. Diesen Fall habe ich bei einem Autokorso wohl immer", sagt Rechtsanwalt Dr. Rasso Graber, Fachanwalt für Transport- und Speditionsrecht. Da ein Autokorso nicht dem "Beförderungszweck" dient und außerdem der restliche Verkehr behindert wird, dürfte ein Autokorso strenggenommen in den meisten Fällen unter dieses Verbot fallen.

"Es wird natürlich meistens geduldet, aber wenn man es ganz streng nach dem Gesetz beurteilen würde, wäre so ein Autokorso ein Problem", sagt Rechtsanwalt Dr. Rasso Graber, Fachanwalt für Transport- und Speditionsrecht

Vorsicht aber bei Flaggen oder anderen Gegenständen, die aus dem Fenster oder Schiebedach gehalten werden: "Das ist immer zumindest eine potenzielle Gefährdung anderer Personen", sagt Graber. Auch aus dem Fenster lehnen ist nicht erlaubt: Alle Insassen müssen während der Fahrt angeschnallt sein.

Darf ich Flaggen an meinem Auto anbringen?

Das Angebot an Flaggen für die Autofenster oder Überziehern für die Rückspiegel ist riesig- und das ist erst einmal nicht verboten. Vorausgesetzt, sie verdecken nicht die Sicht: "Grundsätzlich ist eigentlich alles erlaubt, solange es die Sicht nicht behindert", sagt Rechtsanwalt Graber. Die vorderen Seitenscheiben und die Windschutzscheibe sind deshalb kein Ort für Deko.

Bei Aufsteck-Fähnchen an den Seitenscheiben muss der Fahrer allerdings dafür sorgen, dass sie sich nicht unterwegs im Fahrtwind lösen und dadurch andere Autofahrer gefährden.

Sind Spiegel-Socken an den Rückspiegeln erlaubt?

Bei den Überziehern für Autorückspiegel wird es schon etwas komplizierter. Denn, ob sie erlaubt sind oder nicht, hängt vom Auto ab.

"Es dürfen keine Beleuchtungseinheiten abgedeckt werden. Wenn zum Beispiel im Rückspiegel eine Blinkeinheit verbaut ist, dann muss sie auch zu sehen sein. Bei einem Spiegelsocken wäre sie verdeckt", erklärt Rechtsanwalt Graber. Bei neueren Fahrzeugen sind aber in den Rückspiegeln häufig Blinker verbaut. Und auch wenn diese nicht verpflichtend sind, gilt sowohl bei der Beleuchtung als auch bei Sensoren: "Wenn sie eingebaut sind, müssen sie funktionieren."

Wer einen älteren Wagen fährt, hat in diesem Fall mal Glück: Denn bei ganz einfachen Rückspiegeln ohne Technik darf auch der Flaggensocken übergestülpt werden - vorausgesetzt natürlich er verdeckt nicht die Sicht in den Spiegel.

Darf ich während der Arbeitszeit Fußball schauen?

Nein. "Grundsätzlich ist in der Arbeitszeit Arbeit zu verrichten und nicht ein Fußballspiel anzuschauen", sagt Graber. Wer auch die frühen Spiele sehen will, muss also im Zweifelsfall Urlaub nehmen - oder auf einen kulanten Chef hoffen.

Ein bisschen anders sieht es mit dem Radio aus, denn das darf der Arbeitgeber nicht einfach so verbieten, wenn die Arbeitsleistung nicht beeinträchtigt wird. Allerdings: "Das ist natürlich bei leiser Hintergrundmusik etwas anderes, als wenn ich mir die Liveübertragung eines Fußballspiels anhöre, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass ich eine Arbeit dann noch konzentriert erledigen kann", sagt Graber.

Darf ich im Trikot zur Arbeit kommen?

Wenn am Arbeitsplatz keine bestimmte Kleiderordnung gilt, ist das häufig kein Problem - vor allem für Arbeitnehmer, die in einem Büro arbeiten. "Etwas anderes ist es natürlich, wenn der Mitarbeiter Kundenkontakt hat oder es von der Branche her einfach nicht passt", sagt Graber. Gibt es aber eine Kleiderordnung, also Uniform oder auch Schutzkleidung, müssen sich Mitarbeiter daran halten - auch während der EM.