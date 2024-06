Bandenwerbung bei der UEFA Euro 2024 Was heißt "virtuelle Werbung"?

Dieser Hinweis irritiert viele Fernsehzuschauer - "Enthält virtuelle Werbung". Das bedeutet, grob gesagt, dass die Bandenwerbung, die bei der Fernsehübertragung zu sehen ist, nicht dieselbe ist, die das Publikum im Fußballstadion sieht. Florian Hecht vom BAYERN 1 Sport erklärt: "Das ist keine ganz neue Geschichte, aber sie kommt zum ersten Mal bei einer Europameisterschaft zum Einsatz. Dabei wird an die Stelle der Bande computergesteuert aufs Live-Fernsehbild eine andere Werbung, eine virtuelle Bandenwerbung drauf projiziert." Und das muss gekennzeichnet werden: "Weil die Werbung im Fernsehen nicht die Werbung ist, die die Zuschauer im Stadion sehen, muss das gekennzeichnet werden. Das ist so im Medienstaatsvertrag verankert, und zwar schon seit dem Jahr 2000. Die Sender blenden deshalb den Hinweis 'Die Sendung enthält virtuelle Werbung' ein", so Florian Hecht.