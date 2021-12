Weiche Lebkuchen Rezept Kartoffellebkuchen sind einfach zu backen und schön saftig

Weiche Lebkuchen Zutaten:

Weiche Lebkuchen backen

Kartoffeln kochen, durchpassieren oder stampfen, abkühlen lassen, dann alle anderen Zutaten dazugeben und kurz vermengen. Auf die Backoblaten schöne Häufchen setzen, am besten mit einem Esslöffel abstreifen und in Lebkuchenform bringen. Bei 200 Grad etwa 20 Minuten backen, nach dem Auskühlen mit Fadenglasur glasieren. Fertig. Diese wunderbar soften, weichen Lebkuchen halten sich an einem kühlen Ort (nicht im Kühlschrank lagern) etwa 3 Wochen.