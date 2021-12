Stollen ohne Rosinen Mandelstollen-Rezept

Wer keine Rosinen mag und auch nicht gerne auf große Stücke Orangeat und Zitronat beißt, der wird vermutlich den klassischen Stollen eher meiden. Deswegen haben wir jetzt ein Rezept für einen Stollen mit Mandeln, der einfach zuzubereiten ist, aber mit feinem Mandelaroma und Biss punktet. Und das Schönste: Man kann ihn noch kurz vor dem Fest backen, denn dieser Stollen schmeckt am besten frisch.

Mandelstollen - Stollen ohne Rosinen

Mandelstollen Zubereitung

Mehl abwiegen, in eine Schüssel geben und oben in der Mitte eine kleine Grube eindrücken. Dort hinein die Hefe bröseln, die Hälfte der warmen Milch zugeben und 1 EL Zucker dazugeben und miteinander verrühren. Teigschüssel abdecken und 30 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen.