Husarenkrapfen Rezept für mürbe Husarenkrapferl

Zutaten Husarenkrapfen

Teig:

200 g Butter

70 g Zucker

1 Vanillezucker

2 Eigelb

300 g Mehl

1 ordentliche Prise Salz

75 g gemahlene Haselnüsse



Zum Füllen nach dem Backen: Johannisbeergelee, Himbeermarmelade, Aprikosenmarmelade, Quittengelee - ganz wie Sie wollen - kurz mit etwas Zitronensaft erwärmt.



Alle Zutaten für den Teig rasch auf einem Nudelbrett miteinander verkneten, die Butter sollte kalt und in kleinen Stückchen eingearbeitet werden. Den Teig zu zwei dicken Würsten formen, einwickeln (beispielsweise in Bienenwachstücher) und drei Stunden (noch besser: über Nacht) in den Kühlschrank stellen. Das übrige Eiweiß können Sie gut in diesem Lebkuchen -Rezept verarbeiten.



Nach der Kühlzeit den Ofen auf 180 Grad (Ober- und Unterhitze) vorheizen. Kleine Scheiben von den Teigwürsten abscheiden und daraus Kugeln formen - die Größe können Sie nach Belieben variieren, aber alle Kügelchen pro Blech sollten in etwa gleich groß sein. Dann mit dem Stiel eines hölzernen Kochlöffels kleine Mulden in die Kugeln drücken.

Für etwa 15 bis 18 Minuten im Ofen backen - zu braun sollten die Husarenkrapfen nicht werden.



Husarenkrapfen füllen:



Nachdem die Husarenkrapfen etwas abgekühlt sind, füllen Sie die Marmelade nach Wahl in die Vertiefungen. Die Plätzchen dann trocknen lassen und in der Plätzchendose an einem trockenen, kühlen Ort aufbewahren. Die Husarenkrapfen halten sich so gut zwei bis drei Wochen. Sollten Sie keine gemahlenen Haselnüsse zuhause haben, können Sie hier auch Mandeln einsetzen.