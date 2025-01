Was bedeutet der Pfeil in der Tankanzeige Warum das kleine Symbol an der Tankanzeige so wichtig ist

Haben Sie sich schon mal gefragt, warum im Auto so ein kleines Symbol an der Tankanzeige ist? Meist ist es ein Pfeil an der kleinen Zapfsäule. Was der Pfeil bedeutet und warum es Zeit spart, wenn man auf ihn achtet.

BAYERN 1 Hörer Karl aus Schwandorf in der Oberpfalz hat uns eine Frage per Mail ins Studio geschickt. Er schreibt: "Ich fahre mein Auto schon eine Weile, aber tatsächlich ist mir jetzt erst was Neues aufgefallen. Bei der Tankanzeige im Armaturenbrett ist ja bei fast allen Autos immer diese Zapfsäule als Symbol – ich hab jetzt gesehen, dass daneben ein Pfeil ist – wofür ist der denn?"

Was Karl meint, ist die Tankanzeige, die angibt, ob der Tank noch voll ist oder nur noch ein Viertel drin ist. Irgendwann geht bei dieser Tankanzeige dann auch das gelbe Licht an - als Warnung, dass der Tank bald leer ist und Sie schnell zur Tankstelle sollten. Da kommt dann dieser Pfeil ins Spiel.

"Der Pfeil soll uns helfen, wenn wir an die Tanksäule heranfahren. Haben wir ja sicher alle schon mal erlebt, dass wir mit der falschen Seite an die Zapfsäule herangefahren sind. Also Säule rechts vom Auto und Tankdeckel ist links. Da reicht dann oft der Schlauch nicht und wir müssen umständlich auf der Tankstelle umparken. Damit das nicht passiert, ist der Pfeil da. Ist der rechts neben der Tankanzeige, ist der Tankdeckel auf der Beifahrerseite. Pfeil links neben der Tankanzeige bedeutet dann natürlich, dass der Tankdeckel auf der Fahrerseite ist." Dominik Einzel aus dem BAYERN 1 Verkehrsteam

Der kleine Pfeil neben der Tankanzeige zeigt also an, auf welcher Seite sich der Tankdeckel befindet. So müssen Sie nicht mehr aussteigen und nachschauen. Oder umständlich tanken - eine wirkliche Zeitersparnis.

Die meisten deutschen Autos haben den Pfeil übrigens auf der rechten Seite. Bei japanischen und englischen Fahrzeugen ist der Pfeil in der Regel links. Dort wird ja links gefahren und sollte man mit dem Auto mal liegenbleiben und Sprit nachfüllen müssen, dann soll dies immer auf der Seite des Bordsteins erfolgen – zur Sicherheit für den Fahrer. Ein weiterer Grund: Die Tankklappe befindet sich auf der anderen Seite des Fahrers, damit er an der Tankstelle dichter an die Säule fahren kann und zugleich mehr Platz zum Aussteigen hat.

Alternative Zeichen

Es gibt auch Zapfsäulen-Symbole ohne diesen Pfeil. Dominik Einzel erklärt dazu: "Dann ist da meist eine Zapfpistole mit Schlauch eingezeichnet. Und je nachdem, auf welcher Seite das ist, ist halt der Tankdeckel." Für den Fall, dass Ihr Auto keinen solchen Pfeil hat, können Sie sich daran erinnern, auf welcher Seite sich der Tankdeckel beim letzten Tankvorgang befand.

