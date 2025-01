Geschwindigkeitsbegrenzung Wo endet die 30er-Zone?

Bevor wir in Ortschaften einfahren, müssen wir erst einmal herunterbremsen, um die Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h einzuhalten. Aber wie verhält es sich, wenn innerhalb des Ortes oder in der Stadt 30 km/h ausgewiesen werden? Wo endet die neue Geschwindigkeitsbegrenzung?

Geschwindigkeitsbegrenzungen in Ortschaften

Dass auf 50 km/h abgebremst werden muss, kennzeichnet üblicherweise das Ortsschild. Bis zu dem mit einem roten Schrägstrich gekennzeichneten Schild am Ortsende gilt diese Begrenzung dann automatisch. Es kann aber innerorts auch Ausnahmen geben, die Tempo 30 vorschreiben. Dabei unterscheidet man die "Zone 30"- und "Tempo 30"-Strecken. Die "Zone 30" ist dabei an einem eckigen Schild zu erkennen, das andere Schild für "Tempo 30" ist rund.

Tempolimits wegen Gefahr, Baustellen und zum Anwohnerschutz

Dieses Schild hebt die 30er-Zone auf

Die Beschränkungen auf 30 km/h mit dem eckigen und dem runden Schild unterscheiden sich in wesentlichen Punkten: Die "Zone 30" kommt in der Regel nur in Wohngebieten mit vielen Fußgängern und Radfahrern zum Einsatz und gilt für Bereiche ohne Ampeln und Vorfahrtsstraßen. In der 30er-Zone gilt also rechts vor links. Diese 30er-Zonen gelten, bis sie durch ein entsprechendes Schild wieder aufgehoben werden.