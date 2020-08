Tankanzeige Wie exakt ist die Verbrauchsanzeige im Auto wirklich?

Anhand von Mess-Sensorik und Computerlogik wertet der Boardcomputer des Autos den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch des Pkws aus. Dem könnte man blind vertrauen und Kilometerstand und Tankfüllung nicht mehr rechnerisch miteinander abgleichen. Oder?

ADAC Test Kraftstoffanzeige

Der ADAC hat dazu 80 Automodelle untersucht. Mit dem Ergebnis, dass viele Boardcomputer keine exakten Angaben zum Kraftstoffverbrauch liefern. Die gute Nachricht dabei ist aber: Die Autos zeigen eher einen höheren Verbrauch als einen zu niedrigen an. BAYERN 1 hat bei Johannes Boos, Unternehmenssprecher des ADAC nachgefragt, wie es dazu kommt.

"Früher waren die Anzeigen ungenauer als heute, da konnte man schon den Eindruck gewinnen, dass die Hersteller bei der Verbrauchsanzeige ein bisschen schwindeln. Mittlerweile ist es so, dass die meisten Fahrzeuge tendenziell zu viel Verbrauch anzeigen. Da wollen die Hersteller sich vermutlich auch nicht den Vorwurf der Beschönigung vorwerfen lassen", so Boos im Gespräch mit BAYERN 1. Die Verbrauchsberechnung gestaltet sich aber auch etwas schwieriger als man meinen sollte. So fließen zum Beispiel Streckenunterschiede (bergauf, bergab) in solche Berechnungen mit ein sowie weitere Faktoren. Das alles kann zu Abweichungen im Verbrauch führen und muss vom Hersteller vorkalkuliert werden. Deshalb berechnen die Hersteller lieber einen höheren Verbrauch, als zu wenig, so Johannes Boos weiter.

Tankanzeige - Wann sollte man wieder auftanken?

Die Reservelampe beginnt meist schon zu leuchten, wenn der Füllstand bei einem Achtel des Tankvolumens steht. Mit einem sparsamen Mittelklasse-Diesel kommt man damit oft noch 100 Kilometer weit, so Boos.

"Persönlich würde ich empfehlen, dass man bei einer Restreichweite, die der Boardcomputer anzeigt, so von etwa 50 Kilometern, tatsächlich mal nach einer Tankstelle sucht. Das ist ein Radius wo man bei uns in unseren Breiten immer was findet." Johannes Boss, Unternehmenssprecher ADAC

Im Winter sollte man schon früher eine Tankstelle anvisieren, so dass man bei Stau und eisiger Kälte noch genügend Kraftstoff für den Motor und vor allem für die Heizung hat, rät Boos.

Auf welcher Seite ist der Tankdeckel?

Und wenn Sie vergessen haben sollten, auf welcher Seite sich ihr Tankdeckel befindet, dann könnte Ihnen dieser kleine Trick weiterhelfen: