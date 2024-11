Warum Black Friday Warum heißt es Black Friday?

Woher kommt der Name und warum heißt der Black Friday so? Es gibt verschiedene Theorien dazu, warum der Rabatttag aus den USA diese Bezeichnung hat.

Warum heißt es Black Friday?

BAYERN 1 Hörerin Beate aus Wunsiedel hat uns gefragt:

Warum heißt der Black Friday Black Friday?

Das ist nicht so einfach zu beantworten, worauf dieser Begriff wirklich zurückgeht. Darüber gibt es nämlich verschiedene verbreitete Theorien – einmal gibt es Quellen, die schreiben, der Rabatttag heißt so, weil der Handel an diesem Tag statt roter "schwarze Zahlen" schreibt, also Gewinn macht. Deswegen ist er für den Handel ein "Black Friday".

Eine andere weitverbreitete Theorie besagt, dass der Name in der US-amerikanischen Presse auftauchte, weil am Freitag nach Thanksgiving, also am Black Friday, viele Menschen in die Innenstädte strömen und dadurch die Fußgängerzonen und Einkaufscenter voll von Menschenmassen sind und quasi schwarz erscheinen.

Chaos durch Menschenmassen beim Einkauf

Tatsächlich könnte die erste Nennung von "Black Friday" in den Medien die Geburt des Namens gewesen sein, so die Encyclopaedia Britannica. In den 1960-er Jahren soll die Polizeibehörde in Philadelphia für sich diesen Tag "Schwarzen Freitag" genannt haben, weil er durch die Menschenmassen in der City mit Staus und Gedränge so chaotisch verlief. Der Handel der Stadt versuchte damals noch erfolglos diesen negativen Begriff noch in "Big Friday" umzubenennen.

