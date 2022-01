Gewährleistung Neue gestärkte Verbraucherrechte

Bei Kaufverträgen gelten seit 1. Januar 2022 neue Gewährleistungsrechte. Bisher galt: Tritt in den ersten sechs Monaten nach Zustandekommen eines Kaufvertrags ein Mangel an einer Ware auf, so geht der Gesetzgeber davon aus, dass dieser Mangel bereits bei Kauf bestand.

Gewährleistungsfrist ändert sich

Zum 1. Januar 2022 ändert sich die Frist: "Die gesetzliche Vermutung, dass ein Mangel der Kaufsache bereits beim Kauf vorlag, wird von sechs Monaten auf ein Jahr verlängert", so die Bundesregierung. Das ist die sogenannte Beweislastumkehr. Die Änderung ist eine Anpassung an einheitliches EU-Recht.

Gibt ein Kunde oder eine Kundin ein Produkt wegen eines Mangels zurück, muss der Händler den Kaufpreis erstatten, sobald er die Ware zurückerhalten hat. Außerdem gilt auch: "Künftig genügt es, dass der Verbraucher den Nachweis erbringt, dass er die Kaufsache zurückgesandt hat. Dieser kann durch Vorlage eines Einlieferungsbelegs der Post oder eines anderen Transportunternehmens erfolgen. Außerdem hat in einem solchen Fall stets der Verkäufer die Kosten für die Rücksendung der Ware zu tragen", so die Bundesregierung. Das gilt dann allerdings nur, wenn das Produkt im ersten Jahr nach Kauf funktionsuntüchtig wird.

Gewährleistung - das steht Verbraucherinnen und Verbrauchern zu

Funktioniert ein Produkt nach dieser Frist von derzeit einem halben Jahr, zum 1. Januar 2022 einem ganzen Jahr, nicht mehr und ist der Kauf nicht länger als zwei Jahre her, gilt Folgendes: Kunden und Kundinnen steht durch das Recht auf Gewährleistung eine sogenannte "Nacherfüllung" zu: "Der Verbraucher kann bei Mängeln an der Ware zunächst nur eine Ersatzlieferung verlangen oder eine Reparatur, wobei der Verkäufer in beiden Fällen sämtliche Kosten für Transport, Arbeitsleistung und Materialien tragen muss", so die Verbraucherzentrale. Bei sperrigen Gegenständen können Käufer und Käuferinnen darauf bestehen, dass die Reparatur vor Ort vorgenommen wird.