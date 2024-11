Wann ist Black Friday Wann beginnt der Black Friday 2024?

Black Friday wann?

Der Black Friday 2024 findet am Freitag, 29. November 2024, statt.

Auch unsere BAYERN 1 Hörerin Birgit aus Buchloe fragte bei uns nach, via Sprachnachricht:

"Wann ist heuer der Black Friday? Und lohnen sich die Rabatte da wirklich?" BAYERN 1 Hörerin Birgit aus Buchloe

Der Black Friday ist der Tag nach dem Thanksgiving-Fest in den USA, das immer am vierten November-Donnerstag stattfindet. Dieser Termin ist in den USA seit jeher der Start der Weihnachtseinkäufe. Der Black Friday ist aber längst auch bei uns ein fester Termin.

Black Friday

Viele Menschen warten mit größeren Anschaffungen wie Elektrogeräten und dem Geschenkekauf für Weihnachten auf diesen Termin.

In Deutschland plant 2024 jede Person im Schnitt 297 Euro für Geschenke ein, wie eine repräsentative YouGov-Umfrage im Auftrag des Handelsverbandes Deutschland (HDE) zeigt. Das sind zwei Euro mehr als im Vorjahr. Und: Die Verbraucherinnen und Verbraucher sind in diesem Jahr besonders wählerisch bei den Angeboten des Black Friday - nur Preiserlässe von mindestens 50 Prozent werden als gutes Angebot angesehen, das ergab eine Umfrage der pwc-Unternehmensberatung.

Black Week

Aus dem Black Friday ist bei vielen Einzelhändlern längst eine Black Week geworden, die in diesem Jahr bei manchen Händlern schon am Donnerstag, 21. November, startet.

Wann ist Cyber Monday

Nach dem Black Friday am Freitag folgt gleich der Cyber Monday, also der auf den Rabatt-Freitag folgende Montag. Dieses Jahr ist Cyber Monday also am Montag, 2. Dezember 2024.

Black Friday Rabatt

Auch in vielen Geschäften gibt es Angebote zum Black Friday. Lohnt es sich, am Black Friday zuzuschlagen? Die Rabatte sind häufig kleiner als von den Händlern behauptet. Eine Analyse des Internet-Vergleichsportals guenstiger.de hat ergeben, dass Verbraucherinnen und Verbraucher beim Black Friday 2023 im Schnitt lediglich fünf Prozent sparen – im Vergleich zu den Preisen im Vormonat. Im Jahr 2022 lag die durchschnittliche Ersparnis noch bei zehn Prozent. Aber: Nach dem Black Friday steigen die Preise oft, so die Untersuchung - 2023 waren es im Schnitt sechs Prozent.

Lassen Sie sich also nicht drängen, vergleichen Sie die Preise in Ruhe. Mit diesen Tricks arbeiten die Unternehmen: Schnäppchenjagd – Auf diese Psychotricks fallen die meisten beim Onlineshopping rein.

Haben Sie auch eine Frage, die Ihnen in Ihrem Alltag immer wieder in Kopf kommt? Stellen Sie sie uns gerne via Sprachnachricht unter +49 151 19589000 und wir versuchen, sie für Sie zu beantworten.

Auch interessant: Hören Sie in unserem Besser leben Podcast: Wie können Temu und Shein so günstig sein? Den Podcast können Sie in der ARD Audiothek kostenlos downloaden und abonnieren: