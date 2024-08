Wann Schuhe kaufen Warum man Abendschuhe am besten abends kauft

So kaufen Sie die richtigen Schuhe für sich

Viele kaufen Schuhe in falscher Passform

82 Prozent der Deutschen kaufen ihre Schuhe in der falschen Schuhgröße, das ist das Ergebnis des Deutschen Fußreports, einer Studie von Dr. Monika Richter mit dem Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens (PFI) und mit dem Bekleidungsphysiologischen Institut Hohenstein. Dafür wurden über 10.000 Füße vermessen. Zwei Drittel der Probanden trugen zu große Schuhe - diese sind genau so schädlich wie zu kleine Schuhe: "Sind die Schuhe zu weit, findet der Fuß keinen Halt und rutscht in den zum Abrollen gedachten Leerraum im Schuh, die so genannte Zugabe. Dadurch werden die Zehen bei jedem Schritt genauso gestaucht, als sei der Schuh zu klein", so Dr. Claudia Schulz vom Deutsches Schuhinstitut.