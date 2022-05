Vorratsdosen Diese 12 Lebensmittel leben länger in Vorratsbehältern

Vorratsdosen schützen Lebensmittel vor Schädlingsbefall. Ist die Packung einmal angebrochen, hilft oft auch ein gut sitzender Clip nicht.

"Angebrochene Packungen – Mehl, Reis oder Nüsse – sollten am besten in dicht schließende Behälter umgefüllt werden, das schützt vor Schädlingsbefall." Bundeszentrum für Ernährung

Lebensmittelschädlinge, die unsere Vorräte befallen, sind zum Beispiel Mehlwürmer, Mehlmilben, Brotkäfer, Dörrobst- oder andere Lebensmittelmotten wie Reis-, Mehl- oder Getreidemotte. Lesen Sie dazu: So sagen Sie Lebensmittelmotten den Kampf an.

Vorratsdose statt Vorratskammer

Gibt es keine Vorratskammer in Ihrer Wohnung und lagern die Vorräte in der Küche, in der gekocht wird, herrscht oft eine höhere Luftfeuchtigkeit und auch eine höhere Temperatur als für trockene Vorräte gut ist - ein weiterer Grund für das Umfüllen der Lebensmittel in gut schließene Behältnisse aus Kunststoff, Glas oder Metall. Bei manchen Lebensmitteln wie zum Beispiel Kakaopulver oder Kaffee ist es sogar ratsam, sie in möglichst luftdichten Behältnissen aufzubewahren.

Diese Lebensmittel sollten Sie in gut schließenden Vorratsdosen aufbewahren

Gewürze

loser Tee

ganze Nüsse, geriebene Nüsse (dunkel)

Leinsamen, besonders bereits geschroteter

Mehle

Getreideflocken wie Haferflocken, Müsli

gemahlener Kaffee, Instant-Kaffee, Bohnen (luftdicht)

Kakaopulver (luftdicht, dunkel)

Reis

Nudeln

getrocknete Hülsenfrüchte

Trockenobst (in Schraubgläsern, dunkel)

Gewürze aufbewahren

Gemahlene Gewürze und getrocknete Kräuter halten sich bei Zimmertemperatur gut in den Originaldöschen. Gewürze halten sich im Ganzen - wie zum Beispiel Muskatnuss, Pfefferkörner - bis fünf Jahre, gemahlen bis zu drei Jahren, so das Bundeszentrum für Ernährung. Sind die Gewürze aus einem Nachfüllpack in Beutelform, diese lieber in gut verschließbare Behältnisse umfüllen.

Alte Lebensmittelverpackungen als Vorratsdosen

Keine gute Idee: Alte Kuntstoff-Verpackungen von Eiscreme oder Margarine als Vorratsdosen für Gekochtes nutzen - das kann tatsächlich gesundheitsschädlich sein. Die Verbraucherzentrale nennt ein Beispiel: Füllt man heiße Suppe in einen für Eiscreme gedachten Behälter, können sich aus dem Kunststoffbehälter durch die Hitze schädliche, chemische Stoffe lösen.

Immer umfüllen: Reste aus Konservendosen