Gurken lagern Im Kühlschrank oder doch im Keller?

Gurke im Kühlschrank lagern - ist das überhaupt gut?

Welche Temperatur ist die beste für Gurken?

Die ideale Lagertemperatur für Gurken liegt so zwischen 8 und 15 Grad. Das liegt daran, dass Gurken ursprünglich aus wärmeren Regionen stammen und ein wenig kälteempfindlich sind, erklärt die Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Bayern. Ist es den Gurken zu kalt, so werden sie weich, matschig und gummiartig.

Gurken lagern - im Keller? Im Kühlschrank?

Im kühlen Keller oder der Speisekammer fühlen sich Gurken besonders wohl. Wer das nicht hat, der kann ein feuchtes Geschirrtuch nehmen, die Gurke darin einwickeln, sie zusätzlich in einen Kunststoff- oder Glasbehälter mit Deckel geben und dann so in den Kühlschrank ins Gemüsefach hineingeben. So bleibt die Gurke eine ganze Zeit lang nicht nur frisch, sondern auch schön knackig, so Noll weiter.