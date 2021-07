Vögel im Sommer füttern Ganzjahresfütterung im Garten - hilft das

Darf oder soll man sogar Vögel wegen des Insektensterbens das ganze Jahr über füttern oder nicht? Darüber sind sich selbst Vogelschützer uneins. Der Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) sieht in der sogenannten Ganzjahresfütterung kein Problem, betont aber, dass sie "weniger zum Erhalt der bedrohten Arten beiträgt, sondern eher den Menschen Spaß macht", so der LBV-Pressesprecher Markus Erlwein. Da sie den Vögeln nicht schadet, sei die Ganzjahresfütterung in Ordnung - vorausgesetzt, man behält dabei die folgenden Punkte im Auge.

Vögel füttern im Sommer nach langen Regenperioden

Besonders lange Regenperioden können für alle Singvögel, die gerade brüten, kritisch sein. Denn, so Angelika Nelson vom LBV: "Die Jungvögel müssen mit Eiweiß, also Insekten gefüttert werden und bei Regen fliegen keine Insekten. Bei einigen Tagen Regenwetter hintereinander kann es sein, dass die Brut nicht richtig versorgt werden kann und stirbt." Da kann das Füttern von bestimmtem Futter durch den Menschen hilfreich sein - allerdings muss es anders zusammengesetzt sein als Futter im Winter.

Aktuell seien zum Glück schon viele Vogelarten mit der Brutpflege fertig, aber der viele Regen in diesem Jahr könne die Zweit- und Drittbruten betreffen, so Angelika Nelson.

Vögel im Sommer füttern - wie geht es richtig

Der Vogelnachwuchs braucht eiweißreiche Nahrung - jetzt sind Insekten gefragt.

"Im Sommer benötigen die Vögel wegen der Aufzucht ihrer Jungen mehr Eiweiß, also Insekten", erklärt Markus Erlwein. Damit die Jungvögel wachsen können, brauchen sie Insektennahrung, also etwa lebendige Mehlwürmer. Diese sollten neben den üblichen Körnern angeboten werden. Wer sich vor dem Anblick der Würmer scheut, kann auch einfach auf fertige Futtermischungen aus dem Handel zurückgreifen, die Körner "mit Insektenzusatz" anbieten.

Was ist beim Füttern der Vögel im Sommer anders?

Die Hygiene am Futterplatz sollte immer eine große Rolle spielen - ob Sommer oder Winter, so der LBV-Sprecher. Bei warmem Sommerwetter wird sie aber umso wichtiger, weil sich mögliche Keime bei Hitze umso besser ausbilden bzw. vermehren können. Das gründliche Reinigen des Futterplatzes sollte daher wie Auffüllen zur regelmäßigen täglichen Routine jedes Vogelfreundes gehören. Wer sich dabei etwas Zeit und Arbeit sparen will, installiert Futtersilos anstelle von Futterhäuschen - dadurch können die Vögel das Futter nicht so leicht mit ihrem eigenen Kot verschmutzen und das Saubermachen geht schneller.

Facebook-Vorschau - es werden keine Daten von Facebook geladen. BAYERN 1 Vogelfutter-Station bauen: Dieses Vogelfutter-Station aus einer einfachen Flasche und etwas Holz füllt sich selber nach – und versorgt hungrige Meisen, Spatzen und Finken mit Futter. Einfach nachmachen 🐦Gepostet von BAYERN 1 am Samstag, 19. Januar 2019

Wie man Vögeln am besten helfen kann

In naturnahen Gärten finden Vögel all das Futter, das sie brauchen, allein.

Vögel das ganze Jahr über zu füttern, ist ok. Woran es den Tieren viel mehr fehlt, sind gesunde Lebensräume, wo sie keinen Schädlingsgiften ausgesetzt sind oder etwa auch ungestört brüten können. Und wo sie sich ihr Futter selbst organisieren können. Wie etwa in naturnahen Gärten. Auch für LBV-Sprecher Erlwein der beste Weg, um Vögel das ganze Jahr über mit Futter zu versorgen: "Wenn Sie etwa beerentragende Sträucher pflanzen und die Samenstände abgeblühter Pflanzen nicht gleich abschneiden, sondern stehen lassen, tun Sie sehr viel für die Vögel in Ihrer Umgebung."