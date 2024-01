Stunde der Gartenvögel Vögel zählen für die Stunde der Wintervögel

Die Stunde der Wintervögel 2024

Es heißt wieder eine Stunde lang heimische Vogelarten zählen: Egal, ob im Garten, Park oder auf Ihrem Balkon, jedes Vögelchen zählt. Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) und Landesbund für Vogel- und Naturschutz Bayern e.V. (LBV) rufen am Wochenende vom 5. bis 7. Januar 2024 wieder dazu auf, die Vögel in Ihrer Umgebung zu zählen. Ziel der Aktion sei es, ein deutschlandweites, aber auch regionales Bild der Vogelwelt in unseren Städten und Dörfern zu erhalten, so das NABU zur Aktion. Einsendeschluss Ihrer Beobachtungen ist der 15. Januar 2024 und hier finden Sie nochmal alle Infos sowie Zählhilfe, Faltblatt und Meldebogentunde für die Stunde der Wintervögel 2024.