Igel So fühlt sich der Igel in Ihrem Garten wohl

Sobald es dunkel wird streif er durch den Garten – der Igel. Erfahren Sie hier, wonach er in Ihrem Garten sucht und was Sie tun können damit sich Ihr stacheliger Freund wohl fühlt. Lesen Sie unsere Tipps für einen igelfreundlichen Garten.

Sollten Sie einen Igel im Garten haben, der Sie regelmäßig besucht, dann können Sie feststellen, dass Igel nicht nur süß, sondern auch sehr praktisch sind. Sie fressen nämlich Schädlinge wie Laufkäfer, Schnecken, Spinnen, Regenwürmer, Larven und Tausendfüßler. Wenn Ihr Garten igelfreundlich gestaltet ist, dann kommt der Igel immer öfter und findet vielleicht sogar in Ihrem im Garten ein Zuhause.

Schlupfloch im Zaun

Igel durchstreifen nachts große Gebiete auf der Suche nach Nahrung. Dabei gehen Sie nur dorthin, wo ihnen keine Hindernisse wie Zäune und Mauern im Weg stehen. Wenn Sie also gerne einen Igel in ihren Garten locken wollen, dann sorgen Sie dafür, dass ihm immer eine Türe offensteht. Lassen Sie Schlupflöcher im Zaun. Laut Naturschutz Bund sollten die Löcher direkt am Boden liegen und mindestens 10 cm hoch und breit ein. Hat der Igel den Durchgang einmal benutzt, dann merkt er sich die Lage und findet den Eingang in Ihren Garten immer wieder. Vorsicht bei grobmaschigen Drahtzäunen oder Spalten zwischen Zaunbrettern. Dort könnte der Igel steckenbleiben und sich verletzen. Deshalb sollten Drahtzäune nie ganz nach unten an den Boden reichen.

Vielfältiger Garten

Gestalten Sie einen Garten mit vielen Pflanzen, die Insekten anlocken. Je mehr Insekten sich in Ihrem Garten tummeln, umso mehr Nahrung findet der Igel dort. Achten Sie auf eine artenreiche Wiese und pflanzen Sie heimische Stauden, Gehölze und Wildpflanzen an. Der Naturschutzbund empfiehlt unter anderem Kornelkirsche, Flieder, Gemeiner Schneeball, Roter Hartriegel, Holzapfel, Strauchmispel, Wildrose, Eberesche, Pfaffenhütchen, Liguster, Haselnuss und Schwarzer Holunder.

Ein Unterschlupf für den Igel

Igel verkriechen sich gerne. Das tun sie, um sich vor Hunden und anderen feinden in Sicherheit zu bringen, aber auch, um sich ein passendes Winterquartier zu suchen oder ein Nest für ihre Jungen zu bauen. Wenn sich der Igel in Ihrem Garten wohl fühlen soll, dann geben Sie ihm Orte, an denen er sich verstecken kann, wie Laub- und Reisighaufen, undurchdringliche Hecken, Komposthaufen, Gartenhäuschen, Steinhaufen, Baumwurzeln oder Totholzecken. Sollten Sie bei Gartenarbeiten ein Igelnest finden, womöglich mit Jungen, dann decken Sie es vorsichtig wieder zu und stören Sie die Igel nicht. Vor dem Winter freut sich der Igel auch über ein Igelhaus für den Winterschlaf. Hier gibt es eine Bauanleitung.

Vorsicht vor Pools und Kellerschächten

Laut Bund Naturschutz sind Igel keine guten und ausdauernden Schwimmer. Fallen Sie in einen Gartenteich, eine Regentonne oder in den Pool und finden keinen flachen Ausstieg, dann ertrinken sie. Sollten Sie also einen Gartenteich haben, dann sorgen Sie für eine Ausstiegshilfe. Einfach ein Brett mit Sprossen möglichst flach in das Wasser stellen, damit der Igel mit eigener Kraft hinausklettern kann. Pools sollten Sie nachts abdecken.

Auch Löcher, Gruben, Kellertreppen und -schächte sind große Gefahren für Igel. Decken Sie Kellerschächte mit engmaschigen Gittern ab oder geben Sie auch hier Ausstieghilfen. Igel, die eine Kellertreppe hinabgefallen sind, können sich beispielsweise leicht selbst retten, wenn auf jeder Stufe ein Ziegelstein liegt, der die Stufenhöhe verringert.

Trinkwasser für Igel

Vor allem im Sommer brauchen Igel viel Wasser. Eine kleine, standfeste Schale mit täglich frischem Wasser reicht. Der Bund Naturschutz warnt davor Igel mit Milch und rohen Eiern zu füttern. Die Tiere fressen alles, bekommen aber Durchfall. Im Übrigen sind Igel absolute Fleischfresser. Sie mögen kein Obst und Gemüse, allerdings fressen Sie gerne Katzenfutter, egal ob nass oder trocken.

Igel füttern

Vorsicht beim Rasenmähen

Vielleicht kennen Sie Bilder von verletzten und verstümmelten Igeln. Rasenmäher, egal ob selbstfahrend oder nicht, sind der größte Feind des Igels. Suchen Sie vor dem Mähen deshalb immer den Garten nach den Tieren ab. Seien Sie besonders aufmerksam bei hohem Gras, Hochstauden und, wenn Sie unter Sträuchern oder Hecken mähen.

Keine Pestizide

Selbstverständlich sollten Sie auf Pestizide und Insektenschutzmittel in Ihrem eigenen Garten vollkommen verzichten, denn wenn es keine Insekten gibt, dann kommt auch kein Igel in Ihren Garten. Verwenden Sie auch keinen Kunstdünger. Komposterde, Rindenmulch, Hornspäne, Gesteinsmehl und ähnliche natürliche Dünger erfüllen den gleichen Zweck und schaden den Tieren nicht.

Braucht der Igel Hilfe?

Wenn Sie tagsüber einen Igel durch Ihren Garten laufen sehen, dann ist dieser meist krank oder verletzt. Setzen Sie Ihn vorsichtig mit Handschuhen in einen Karton, geben Sie ihm etwas zu trinken und wenden Sie sich direkt an einen Igelschutzverein in Ihrer Nähe. Eine Linkliste mit regionalen Anlaufstellen hat der Verein "Pro Igel". Diese Igelstationen bieten professionelle Hilfe an und nehmen die Tiere auf.

