Schwanzmeise Warum die Schwanzmeise ein ganz besonderer Vogel ist

Die Schwanzmeise (Aegithalus caudatus) ist nur 13 bis 15 Zentimetern groß und davon sind 7 bis 9 Zentimeter Schwanz. Es ist also nicht schwer zu erraten, woher der kleine Vogel seinen Namen hat. Man erkennt ihn jedoch auch an seinem kugeligen, hellen Körper. Die Kopfzeichnung ist je nach Unterart und geographischen Verbreitungsgebiet ganz verschieden.

In Bayern leben laut Landesbund für Vogelschutz 7.500 bis 14.000 Schwanzmeisenpaare. In ganz Deutschland sind es 92.000 bis 170.000. Das entspricht 1 bis 2 Prozent des europäischen Gesamtbestands.

Artisten an dünnen Zweigenden

Den langen Schwanz braucht die Schwanzmeise, um auf den äußeren Enden sehr dünner Zweige zu bilanzieren. Dort sucht sie nach kleinen Insekten, Blattläusen, Raupen oder Mücken. Auch kleine Knospen, kleine Beeren, Baumsaft, Flechten oder Algen zupft die Schwanzmeise vor allem in den kalten Monaten hin und wieder von den Zweigen. Den Großteil ihrer Nahrung findet sie an den dünnen Zweigenden. Sie nutzt damit eine ökologische Nische.

Schwanzmeisen sind kleine Zirkusartisten. Durch den Schwanz und dem guten Gleichgewichtssinn kann sie kopfüber an einen Zweig hängen und daran entlanghüpfen. In dieser Haltung kann sie ihren Körper um 90 Grad drehen und damit das gesamte Umfeld nach Nahrung absuchen. Sie kann sich sogar mit einem Fuß halten und zum nächsten Zweig weiterhangeln.

Jedes Nest ein Kunstwerk

Schwanzmeisen lieben feuchte Wälder, Hecken und dichte Sträucher oder Unterholz. Je Abwechslungsreicher die Natur und ihr Umfeld ist, umso besser. Im Frühling baut die Schwanzmeise gemeinsam mit ihrem Partner ein eiförmiges Nest aus Moos, Fasern, Spinnweben, Haaren und Federn. Es kann in Bäumen, in rankenden Pflanzen, Hecken oder Büschen, in Wurzel- oder Dorngestrüpp oder in Reisighaufen hängen - Hauptsache es ist gut versteckt. Das Nest sieht aus wie ein großes geschlossenes Osterei, kompakt, mit einer dicken Wand und einer winzigen Öffnung an der Sonnenseite. Es ist fest mit den umliegenden Zweigen verbaut und daher kaum anfällig gegen Wind, Kälte und Regen. Es wird innen gut gepolstert mit Feder und ist damit eines der weichsten Nester der Vogelwelt. Das Nest wird von beiden Geschlechtern gemeinschaftlich in rund 33 Tagen erbaut.

"Ein zu Forschungszwecken auseinandergenommenes Nest eines Schwanzmeisenpaars enthielt weit über 2.000 Einzelteile. Der Großteil waren Federn. Gelegentlich werden aber auch Fetzen von Papiertaschentüchern verbaut." Sonja Dölfel, Landesbund für Vogelschutz Bayern

Familie ist alles

Schwanzmeisen sind sehr soziale Tiere. Außerhalb der Brutzeit lebt die Schwanzmeise in kleinen Schwärmen von 20 bis 30 Vögeln. Sie halten zusammen und beanspruchen ein bestimmtes Territorium, das gegen andere Schwärme verteidigt wird.

Zwischen Ende März und Ende April legt die Schwanzmeise bis zu 13 Eier und brütet sie aus. In der Brutzeit wird das Weibchen vom Männchen gefüttert. Sind nach 14 Tagen die kleinen Jungvögel geschlüpft, dann helfen alle zusammen. Neben den beiden Eltern werden die Nestlinge auch von Geschwistern der Eltern gefüttert. Nur durch die Hilfe der Tanten und Onkel ist es möglich, dass eine so große Zahl Jungvögel großgezogen werden. Welche Vögel genau eine Helferrolle einnehmen, ist nicht abschließend geklärt. Es kann es sich beispielsweise um Paare handeln, deren Brutversuch gescheitert ist. Diese helfen dann aber nicht gemeinsam am gleichen Nest, sondern bei ihren jeweiligen Nestgeschwistern. Nach 14 bis 18 Tagen verlassen die Jungen das Nest, werden aber noch weitere 14 Tage von Eltern und Helfern gefüttert.