Wie wird Rotkohl zu Blaukraut oder Rotkraut Warum färbt sich Rotkohl blau?

Blaukraut: So bekommt Ihr Blaukraut seine Farbe

BAYERN 1 Hörer Steffen aus Neumarkt in der Oberpfalz hat uns gefragt, warum es in Bayern Blaukraut heißt und nicht Rotkraut?

Wie wird mein Rotkohl blau

Rotkohl enthält natürliche Pflanzenfarbstoffe, die als Anthocyane bekannt sind. Diese Farbstoffe reagieren empfindlich auf Veränderungen des pH-Wertes. In basischem Milieu, zum Beispiel durch die Zugabe von Natron oder Backpulver, nimmt der Rotkohl eine blaue Färbung an und wird daher als "Blaukraut" bezeichnet. In saurem Milieu, etwa durch die Zugabe von Essig oder Apfelsaft, behält der Rotkohl seine rote Farbe und wird als "Rotkraut" bezeichnet.