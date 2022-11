Sauerkraut selbermachen Rezept für selbstgemachtes Sauerkraut

Durch das Fermentieren werden Lebensmittel nicht nur länger haltbar, sondern sind so auch besser verdaulich. Für das Fermentieren braucht man eine Starterkultur, also natürliche Mikroorganismen wie Hefe, Bakterien oder Schimmelpilze, die aus den Zutaten selbst oder aus der Umgebung stammen. Die Lebensmittel werden luftdicht gelagert und die Starterkultur vermehrt sich. Dabei werden Kohlenhydrate zu Milchsäure umgewandelt. Der pH-Wert sinkt und es entsteht ein saures Milieu, in dem ungesunde Keime nicht gedeihen können. Das Lebensmittel kann also nicht mehr verderben. So wird alles Fermentierte haltbar.