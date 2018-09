Krautsalat Ideen mit Spitzkohl und Weißkraut

Orientalischer Spitzkohlsalat

1 Kopf Spitzkohl

150 g geröstete Cashewkerne

150 g Rosinen oder Cranberrys

3 - 4 Limetten

Sonnenblumenöl

Nussöl (z.B. Haselnussöl)

Raz el Hanout

Salz

Zucker

Den Spitzkohl in feine Streifen schneiden und in einer großen Schüssel mit einer großen Prise Salz und Zucker würzen und kräftig verkneten. Die gerösteten Cashewkerne grob zerstoßen und zusammen mit den Rosinen oder den Cranberrys zum Salat geben.

Mit Abrieb und Saft der Limetten, Salz, Zucker und großzügig Raz el Hanout abschmecken. Zum Schluss einige Spritzer Nussöl und einen Schuss neutrales Sonnenblumenöl unterrühren und den Salat ziehen lassen.

Mediterraner Krautsalat

1 Kopf Spitzkohl

200 g Parmaschinken

100 g schwarze Oliven, entsteint

3 - 4 Stk. Limetten

4 Zweige Basilikum

Olivenöl

Salz

Zucker

Pfeffer

Den Spitzkohl in feine Streifen schneiden und in eine große Schüssel füllen. Mit einer großen Prise Salz und Zucker würzen und kräftig verkneten.

Den Parmaschinken fein schneiden und die Oliven halbieren oder in dickere Scheiben schneiden. Schinken und Oliven zu dem Spitzkohl geben. Abrieb und Saft der Limetten dazu, sowie fein geschnittenem Basilikum. Nochmals mit etwas Salz, Zucker und wenig Pfeffer abschmecken. Zum Schluss einen guten Schuss Olivenöl unterrühren und den Salat ziehen lassen.

Bayerischer Krautsalat

1/2 Kopf Weißkraut

200 g Speck

2 Zwiebeln

Weißweinessig

Sonnenblumenöl

Kümmel, gemahlen

Salz

Zucker

Schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Das Weißkraut in feine Streifen schneiden und in eine große Schüssel füllen. Kraut mit einer großen Prise Salz und Zucker würzen und kräftig verkneten. Zwiebeln schälen und in Würfel schneiden. Den Speck ebenfalls in Würfel schneiden.

Speck und Zwiebeln zusammen in einer Pfanne mit etwas Sonnenblumenöl bei mittlerer Hitze anbraten und über das geknetete Weißkraut geben. Alles gut miteinander vermengen und mit Salz, Pfeffer, Zucker, gemahlenem Kümmel und Weißweinessig abschmecken. Zum Schluss nochmals einen kleinen Schuss Öl zugeben.

Tipps: Den Salat vor dem Servieren mindestens eine halbe Stunde ziehen zu lassen, damit sich der Geschmack voll entfalten kann.

