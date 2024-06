Thermoskanne in Spülmaschine Dürfen Thermoskannen und Thermobecher in den Geschirrspüler

Thermoskannen

Edelstahl-Thermoskannen und Isolierflaschen: In der Regel sind diese nicht spülmaschinengeeignet. Zwischen Außengehäuse und Innengefäß befindet sich ein Vakuum. Gelangt Wasser dazwischen, besteht die Gefahr, dass die Thermoskanne beschädigt wird.

Thermobecher

Edelstahl-Thermobecher: Die meisten Edelstahl-Thermobecher können sicher in die Spülmaschine gestellt werden. Wie Hersteller Emsa bestätigt, werden die Produkte auf ihre Spülmaschinentauglichkeit hin ausgiebig geprüft. Ein Blick in die Herstellerhinweise gibt Aufschluss, wie Sie mit dem Becher verfahren können. Eine Ausnahme stellen Thermobecher mit (farblicher) Beschichtung dar. Bei diesen Produkten ist nur der Deckel spülmaschinenfest, so Emsa.