Spülmaschinenfest oder spülmaschinengeeignet Was ist der Unterschied?

So eine Spülmaschine ist schon eine tolle Zeitersparnis. Man räumt sie nach dem Kochen und Essen schnell ein und schon wird das meiste Geschirr wie von selbst sauber. Dabei kann das ein oder andere Teil, trotz genereller Spülmaschinentauglichkeit nach dem Spülgang an beispielsweise Farbe verlieren. Was genau ist also der Unterschied zwischen spülmaschinenfest und spülmaschinengeeignet?

Was kann bedenkenlos in den Geschirrspüler?

Das Symbol für Utensilien, die tatsächlich "spülmaschinenfest" sind, sieht in der Regel so aus (siehe Icon). Geschirrteile mit diesem Zeichen entsprechen dann der Europäischen Norm EN 12875 und sind zertifiziert.

Die Zahl am Icon zeigt an, wie viele Geschirrspülzyklen das Geschirr oder Utensil überstehen kann, ohne Schaden zu nehmen. In diesem Fall wären es 500 Spülgänge.