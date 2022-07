Besteckkorb Wie rum kommen die Messer in die Besteckkörbe?

"Grundsätzlich raten wir dazu, Besteck mit dem Stiel nach unten in den Besteckkorb zu stellen. So werden die Teile, die am wahrscheinlichsten mit Essensresten behaftet sind, besonders gründlich gereinigt. Bei Messern empfehlen wir jedoch, diese mit der Klinge nach unten in den Besteckkorb zu stellen, da es ansonsten beim Entladen zu Verletzungen kommen kann."