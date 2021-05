Gefrierbrand Ist Fleisch oder Fisch mit Gefrierbrand noch essbar

Wie entsteht Gefrierbrand

Gefrierbrand an Lebensmitteln entsteht, wenn sie durch einen Riss in der Verpackung oder durch falsche Verpackung mit Sauerstoff in Berührung kommen. Oder, zweite Möglichkeit, wenn Tiefkühlgut zwischendurch auftaut, also starken Temperaturschwankungen ausgesetzt ist - zum Beispiel während des Transports oder durch eine zu lange offenstehende Tür am heimischen Tiefkühlgerät. Um das Antauen beim Transport vom Supermarkt nach Hause zu verhindern, sollten Sie - besonders in den warmen Monaten - eine Isolier- oder Kühltasche mit zum Einkaufen nehmen.

Ein weiterer Grund für Temperaturschwankungen kann ein Stromausfall oder eine nicht richtig geschlossene Tür am Kühlschrank sein, mit der Folge, dass die Lebensmittel zu warm werden und an- oder auftauen.

Gefrierbrand - beim Einkaufen aufpassen

Auch im Supermarkt kann es gelegentlich vorkommen, dass die Kühlkette unterbrochen war und sich Eiskristalle am eingefrorenen Lebensmittel gebildet haben. Leider kann man als Verbraucher das nur schwer feststellen, außer die Packung ist aus durchsichtigem Plastik. Einen Hinweis gibt es jedoch: Klingt zum Beispiel die Packung mit dem Blattspinat oder den Himbeeren nach viel "Schnee", also Eiskristallen in der Packung - diese besser nicht mitnehmen.

Meeresfrüchte und Fisch werden oft "glasiert" angeboten - das heißt, um das empfindliche Lebensmittel vor Gefrierbrand zu schützen, wird es beim Einfrieren mit einer Wasserschicht umgeben. Das muss auf der Packung ebenso angegeben sein wie das Abtropfgewicht des Lebensmittels.

Gefrierbrand - gefährlich

Nicht nur Fleisch und Fisch, fast alle tiefgekühlten Lebensmittel wie Gemüse, Obst oder gekochte Gerichte können Gefrierbrand bekommen. Selbst Eiscreme kann Gefrierbrand entwickeln. Speiseeis mit Gefrierbrand klingt kurios, kommt aber vor. Wenn sich Eiskristalle auf der Eiscreme gebildet haben, kann das ein Hinweis sein, dass die Kühlkette an einer Stelle unterbrochen war. Das Speiseeis kann in solchen Fällen auch eine unangenehme wabbelige, zäh-klebrige Konsistenz bekommen.

Auch Gemüse kann Gefrierbrand bekommen In den meisten Fällen wird das Lebensmittel zwar ungenießbar, weil es nicht mehr schmeckt. Bei Fleisch und Fisch muss man aber genauer hinsehen und überlegen, wann und wie lange diese empfindlichen Lebensmittel höheren Temperaturen ausgesetzt waren.

Gefrierbrand bei Fleisch und Fisch - kann gefährlich werden

Gefrierbrand verändert die Beschaffenheit des Lebensmittels und die Farbe. Fleisch wird hell bis gräulich und Gemüse bekommt hellere Stellen. Weiterer Effekt: Die Lebensmittel schmecken einfach nicht mehr. Gesundheitsschädlich kann Gefrierbrand bei Fleisch und Fisch werden. Kann, nicht muss. Bei einem mehrstündigen Stromausfall oder wenn aus Versehen die Tür des Tiefkühlgeräts über längere Zeit offen stand, sollte man sehr vorsichtig sein. Denn: "Sauerstoff oder der Auftaueffekt können bewirken, dass Keime, die durch das Tiefkühlen ja nur im Tiefschlaf gewesen sind, sich exponentiell vermehren. Das kann sehr schnell gehen", so Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale Bayern.

Gefrierbrand - wie lange hält tiefgefrorenes Fleisch

Auch die Länge der Lagerung im Tiefkühlfach zu Hause kann eine Rolle spielen. "Alle Lebensmittel mit viel Eiweiß wie Wurst, Fleisch, Fisch sind auch tiefgekühlt nur circa ein halbes Jahr bis ein Jahr haltbar. "Rindfleisch ist tiefgefroren zwischen 10 und 12 Monate haltbar, mageres Schweinefleisch bis zu acht Monate. Fettes Schweinefleisch sollte spätestens nach vier Monaten den Gefrierschrank verlassen und zubereitet werden. Hähnchenfleisch ist bis zu 10 Monate haltbar. Hackfleisch mit seinem hohen Fettanteil oder rohe Schweinsbratwürste eher nur vier Monate, rohes Schnitzelfleisch bis zu acht Monate", sagt Ernährungswissenschaftlerin Daniela Krehl.

Gefrierbrand was tun

Hat Fleisch großflächig Gefrierbrand und hat es bekanntermaßen große Temperaturschwankungen gegeben, rät Daniela Krehl eher dazu, das betroffene Fleisch oder den Fisch zu entsorgen.

"Bei Produkten mit viel Eiweiß würde ich keine Experimente machen, denn uns fehlen die Sinne, um uns vor krankmachenden Keimen im Fleisch zu warnen." Daniela Krehl, Verbraucherzentrale Bayern

Obst mit Gefrierbrand kann man noch gut zu einer Marmelade verkochen. Das gilt auch, wenn der Strom längere Zeit ausgefallen ist und unklar ist, wie lange die Lebensmittel ohne Tiefkühlung waren. "Aus aufgetauten Tiefkühl-Beeren kann man zum Beispiel immer noch gut Marmelade kochen, da wird alles durcherhitzt. Bei Fleisch und Fisch würde ich kein Risiko eingehen", so Krehl.

Gefrierbrand - Fleisch wegschneiden

Wer sich dazu entschließt, von einem Fleischstück, das nur an einer kleinen Stelle Gefrierbrand hat, diese Stelle nur großzügig abzuschneiden, der sollte sich das Fleisch genau ansehen. Riecht es komisch? Wenn nicht, sollte das Fleisch dennoch immer sehr gut durchgebraten werden.

Gefrierbrand vermeiden

Gefrierbrand vermeidet man, indem man das Lebensmittel möglichst dicht verpackt einfriert. Das heißt: Am besten ist ein Vakuumierer. Wer keinen hat, sollte Fleisch möglichst in Gefrierbeuteln einfrieren, denn diese sind stabiler und reißfester als gewöhnliche Plastiktüten. Vor dem Einfrieren sorgfältig alle Luft aus dem Beutel streichen und mit einem Clip oder dem mitgelieferten Draht fest verschließen. Friert man Fleisch in einer Plastikbox ein, hat man ja meist Luft mit dabei - besser ist im Fall von Fleisch und Fisch ein Gefrierbeutel. Beeren zum Beispiel gibt man einzeln auf ein Blech und kann sie, wenn sie gefroren sind, in eine Plastikbox umfüllen.

Hilft gegen Gefrierbrand - Tür des Tiefkühlfachs nur kurz öffen