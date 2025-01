Styropor Gelber Sack? Mülltrennung Styropor - wohin damit?

Expandiertes Polystyrol

Egal, ob bei der Verpackung für den neuen Fernseher, im Fahrradhelm oder doch in der Fassadendämmung – Styropor (eigentlich ist dies nur der Handelsname von der Firma BASF), oder wie es fachsprachlich heißt: expandiertes Polystyrol (EPS), ist im Alltag überall. Aber was machen wir, wenn das EPS mal entsorgt werden muss? In den Gelben Sack damit? In den Restmüll oder doch auf den Wertstoffhof?

Welche Arten von Styropor gibt es?

Am häufigsten im Alltag verwendet wird das weiße Verpackungsstyropor. Benutzt wird es deshalb so gerne, weil es ziemlich leicht ist – Verpackungsstyropor besteht zu 98 Prozent aus Luft. Außerdem, Stichwort Fahrradhelm, federt Styropor gut ab.

Zum Dämmen von Häusern eignet sich Styropor auch ideal. Als Baumaterial muss Styropor allerdings bestimmten Brandschutzbestimmungen unterliegen und wird deshalb mitunter mit Flammschutzmittel versetzt.

Kommt Styropor in den Gelben Sack?

Ja! Der meiste schon. "Styroporabfall, der als Verpackung verwendet wurde und im Haushalt anfällt, gehört in den Gelben Sack, in die Gelbe Tonne oder auf den Wertstoffhof", sagt Lena Langenkämpfer von REMONDIS Sustainable Services GmbH.

"Styropor fällt häufig auch als gewerblicher Abfall an, denn es hat sehr gute Isoliereigenschaften und wird oft bei der Dämmung von Hausfassaden genutzt. Da insbesondere Dämmmaterialien für den Bau bestimmte Brandschutzvorgaben erfüllen müssen, sind sie mitunter mit Flammschutzmitteln wie HBCD versetzt. Styropor, das bei der Renovierung anfällt, also als Isoliermaterial verwendet worden ist, gehört darum in den Restabfall. Das gilt auch für Styropor mit Anhaftungen anderer Materialien", erklärt Langenkämpfer weiter.

Also: Weißes Verpackungsstyropor wird recycelt und muss gesondert entsorgt werden, alles andere kommt in den Restmüll. Der Restmüll wird dann verbrannt und zur Energieerzeugung verwendet.

Welche Menge EPS ist im Gelben Sack erlaubt?

Wenn Sie sich bei der Menge nicht sicher sind, hat Kathrin Stanner-Junghanns vom Abfallwirtschaftsbetrieb München noch diese Tipps für Sie:

"Größere Mengen Styropor aus dem Haushalt sollen auf den Wertstoffhöfen entsorgt werden. Teilweise bietet der Handel Rücknahmemöglichkeiten an. Kleine Mengen an stark verschmutzten Styroporverpackungen können auch über den Restmüll entsorgt werden."

Haben Sie auch eine Frage, die Ihnen in Ihrem Alltag immer wieder in den Kopf kommt? Stellen Sie sie uns gerne via Sprachnachricht unter +49 151 19589000 und wir versuchen, sie für Sie zu beantworten.

Richtig entsorgen für Fortgeschrittene - in dieser Episode unserer Podcasts Besser leben werden alle Fragen zum Thema Mülltrennung beantwortet, hören Sie mal rein und abonnieren Sie ihn doch am besten gleich: