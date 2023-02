PET Flaschen Deckel Warum kann ich bei Plastikflaschen nicht mehr den Deckel abmachen?

Wieso neue Deckel?

Was wird ab 2024 für PET-Flaschen Pflicht?

Kann man Flaschen ohne Deckel abgeben?

Denn selbst wenn in Deutschland für fast alle Einweg-Plastikflaschen (Milchgetränke erst ab 2024) mittlerweile Pfand verlangt wird, die Automaten nehmen die Getränkeverpackungen auch ohne Deckel an. Tatsächlich hat ein EU-weites Monitoring gezeigt, dass gerade Plastikdeckel sehr oft in der Natur landen. Beispielsweise auch an den Stränden der Nordsee. Ob das "Plastikdeckel-Problem" allerdings in Deutschland so ausgeprägt ist, wie in anderen europäischen Ländern, bleibt umstritten. Laut Branchenverbänden kommen hierzulande nur knapp zehn Prozent der bepfandeten Einwegflaschen ohne Deckel zurück.