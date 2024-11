Küchenrolle ins Altpapier Altpapier oder Biotonne - wohin gehört die benutzte Küchenrolle?

Küchenpapier ist ein unverzichtbarer Helfer im Haushalt und fällt oft in größeren Mengen an. Doch wie entsorgen Sie benutzte Küchenrolle richtig, um die Umwelt zu schonen?

Wir haben bei der Abfallwirtschaft München nachgefragt und die Antwort ist simpel. Wenn sich Lebensmittelreste an der Küchenrolle befinden, kommt sie am besten in den Bioabfall. Nur in Ausnahmefällen sollte Küchenpapier in den Restmüll, wenn es stark verschmutzt (zum Beispiel sehr ölig) ist oder Schadstoffe (nicht-biologische Reinigungsmittel) enthält.