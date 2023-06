Strafe für zu langsames Fahren Muss man für zu langsames Fahren ein Bußgeld zahlen?

Ja, es gibt tatsächlich Strafen für zu langsames Fahren. Grundsätzlich gilt, wer so langsam fährt, dass dadurch der Verkehr behindert wird, der ist auch zu langsam und dafür kann es Bußgelder geben.

Wie hoch können Bußgelder für zu langsames Fahren ausfallen?

Wie hoch ist die Mindestgeschwindigkeit?

Wichtig und interessant ist, in der Straßenverkehrsordnung ist gar keine Mindestgeschwindigkeit festgelegt. Hier ist lediglich festgehalten, dass auf Autobahnen und Schnellstraßen nur Fahrzeuge fahren dürfen deren Höchstgeschwindigkeit schneller als 60 km/h ist.

Es gibt auch Verkehrsschilder die die Mindestgeschwindigkeit vorschreiben. Diese sind rund, haben einen blauen Hintergrund und weiße Ziffern: "Wenn da 90 steht muss man auch 90 km/h fahren. Natürlich kann auch die Witterung Einfluss auf die Geschwindigkeit haben: Nebel, Sichtweiten unter 50 Meter - also man sieht nur noch eine Leitplanke auf der Autobahn - dann darf man auch nur noch 50km/h fahren", so Dominik Einzel.