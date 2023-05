Mautboxen fürs Ausland Dank Mautbox ohne Stau durchfahren

Für welche (Urlaubs)-Länder gibt es die Mautboxen und wie funktionieren sie genau?

"Mal vorneweg: ich beziehe mich jetzt mal auf Mautboxen für Autos – denn für Wohnmobile und Lastwagen gibt es etwas andere Bedingungen. Die Boxen der meisten Anbieter funktionieren vor allem in Italien, Spanien, Frankreich und Portugal, aber auch in anderen EU Ländern", erklärt Dominik Einzel. Im Prinzip funktionieren alle gleich: Man kauft sie bei einem der Anbieter und hinterlegt ein Zahlungsmittel im Kundenkonto. Sobald die Box per Post geliefert wurde, klebt man sie an die Windschutzscheibe und fährt dann z.B. in Italien über die reservierte Mautspur. Wenn die Maut abgebucht wird, piept es kurz auf und die Schranke öffnet sich. Das hat viele Vorteile, denn man spart sich das Bezahlen an der Mautstelle: "Man muss nicht nach Bargeld oder der Kreditkarte am Mauthäuschen kramen, man hängt nicht aus dem Fenster heraus, wenn man blöd steht und – bei Reisen mit kleineren Kindern –wachen die auch nicht auf, wenn man an der Mautstelle warten muss. Ich habe auch so eine Box und nutze diese in Italien – hat mir schon einiges an Wartezeit gespart", so Dominik Einzel.