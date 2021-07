Promillegrenze Italien Alkohol am Steuer tabu auch im Urlaub

Bei welchem Wert die Promillegrenze in Italien liegt und wie das mit Alkohol am Steuer in anderen Urlaubsländern aussieht. Auch das Rauchen im eigenen Auto könnte teuer werden kann.

In vielen europäischen Ländern gilt die 0,5 Promillegrenze - allerdings eben nicht in allen Ländern. Und auch die Bußgelder fallen sehr unterschiedlich aus. In manchen Ländern kann sogar das eigene Auto zwangsversteigert werden.

Promillegrenze Österreich - wie hoch ist sie

In Deutschland liegt die Promillegrenze bei 0,5 Promille, in Österreich auch. Zahlreiche Nachbarländer sind bei Alkohol am Steuer deutlich strenger. Einige Länder wie zum Beispiel Ungarn und Tschechien erlauben gar keinen Alkohol für Autofahrer - bei ihnen gilt 0,0 Promille. In den anderen europäischen Nachbarländern liegen die Promillewerte laut ADAC zwischen 0,0 Promille bis 0,8 Promille in Großbritannien - mit Ausnahme von Schottland (0,5 Promille). In vielen anderen Ländern sind außerdem für Fahranfänger, junge Fahrer oder Berufskraftfahrer noch strengere Promillegrenzen festgelegt.

Promillegrenzen Europa

0,0 Promille: Rumänien, Ungarn, Tschechien, Slowakei

0,2 Promille: Estland, Polen, Norwegen, Schweden

0,3 Promille: Serbien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro

0,4 Promille: Litauen

0,5 Promille: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Luxemburg, Niederlande, Nordmazedonien, Österreich, Portugal, Schweiz, Slowenien, Spanien

Quellen: ADAC, Auswärtiges Amt

Promillegrenze Dänemark

In Dänemark kann bei Alkohol am Steuer ab 0,5 Promille ein drastisches Bußgeld von bis zu einem Netto-Monatsgehalt fällig werden. Wer in Dänemark betrunken Auto fährt, kann seinen Wagen verlieren - ab einem Wert von 2,0 Promille kann der eigene Pkw zwangsversteigert werden. Das ist auch in Italien so - bei 1,5 Promille:

"Ab 1,5 Promille am Steuer drohen in Italien Geldstrafen bis 6.000 Euro, manchmal sogar Haft. Im schlimmsten Fall kann der Pkw beschlagnahmt und und zwangsversteigert werden. Allerdings nur, wenn Eigentümer und Fahrer identisch sind." ADAC

Rauchen im Auto - wo ist es verboten

Zum Schutz von Minderjährigen und Schwangeren gilt in einigen europäischen Ländern ein Rauchverbot im eigenen Pkw, wenn Menschen unter 18 Jahren oder Schwangere mit im Auto sitzen. In Großbritannien darf nicht im Auto geraucht werden, wenn unter 18-Jährige mitfahren. In England und Wales bestehen bei Cabrios Ausnahmen, in Schottland aber nicht. In Schottland zahlt man ein Bußgeld von 120 Euro, wenn man trotz Transport von Kindern und Jugendlichen sich im Auto eine Zigarette anzündet. Auch in Österreich, Belgien und Frankreich ist das Rauchen im Pkw tabu, wenn Kinder und Jugendlich unter 18 Jahren mitfahren, so der ADAC.

In Griechenland drohen hohe Bußgelder von bis zu 1.500 Euro, wenn unter 12-Jährige in einem Auto, Taxi oder Bus mitfahren und dort von jemandem geraucht wird. In Italien darf laut ADAC im Pkw nicht geraucht werden, wenn Schwangere und/oder Minderjährige mit im Auto sitzen.

Polizei schätzt Geschwindigkeit Österreich

Österreichische Polizisten können etwas, was in anderen Ländern nur technische Geräte schaffen: Sie haben ein sogenanntes "geschultes Amtssauge" und dürfen deshalb geringere Geschwindigkeitsübertretungen von bis zu 30 Stundenkilometer schätzen – und auch gleich abkassieren. Teuer wird es auch, wenn man in Österreich bei einem harmlosen Auffahrunfall, bei dem die Parteien problemlos selbst die Daten untereinander hätten austauschen können, die Polizei ruft. Dann sind 36 Euro "Blaulichtsteuer" fällig, so der ADAC.

Knöllchen und Strafzettel aus dem Urlaub unbedingt zahlen

Wer einen Strafzettel im Ausland bekommt, sollte ihn auf keinen Fall ignorieren, empfiehlt der ADAC: "Denn mittlerweile können Strafen aus allen EU-Staaten in Deutschland vollstreckt werden." Gute Nachricht: Manche Länder - wie zum Beispiel Spanien - bieten Rabatte auf das zu zahlende Bußgeld, wenn man schnell zahlt.