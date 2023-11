Komet Dieser Himmelskörper ist ganz besonders

Er sieht aus, als hätte er zwei Hörner - der Komet 12P/Pons-Brooks kommt wieder der Sonne nah. Das geschieht nur alle 71 Jahre. Am 21. April 2024 ist es soweit und der Komet ist der Sonne am nächsten. Perihel heißt es, wenn ein Himmelskörper die größte Annäherung an die Sonne erreicht. Der Komet 12P/ Pons-Brooks ist ein kurzperiodischer Komet der in 71 Jahren eine langgezogene elliptische Bahn um die Sonne zieht.