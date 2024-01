Schaltjahr Wann ist das nächste Schaltjahr?

Ist 2024 ein Schaltjahr?

Warum kommt es zum Schaltjahr?

Das kommt daher, dass wir unsere Zeitmessung an Bewegungen im Sonnensystem strukturieren und da gibt es zwei Unterschiede, so BR-Wissen Expertin Miriam Stumpfe im Gespräch mit BAYERN 1:

Wann ist das nächste Schaltjahr?

Nach 2024 sind folgende Jahre ein Schaltjahr, also alle 4 Jahre:

2100 kein Schaltjahr

Wer hat das Schaltjahr eingeführt?

Gaius Julius Caesar war es, der im Jahr 45 v.Chr. den damals geltenden Julianischen Kalender reformierte und alle vier Jahre ein Schaltjahr hinzufügte. Da Caesar die 5 Stunden, 48 Minuten und 46 Sekunden einfach zu 6 Stunden aufrundete gab es alle 128 Jahre ein Schaltjahr zu viel. So kam es, dass sich der Frühlingsanfang immer weiter in den Winter verschob. Deshalb führte im Jahr 1582 Papst Gregor XIII. den bis heute geltenden Gregorianischen Kalender mit den oben genannten Regeln ein. Damit die Umstellung klappte, mussten in diesem Jahr zehn Tage ausfallen. Auf den 4. Oktober folgte damals der 15. Oktober.