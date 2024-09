Sozialversicherungsnummer So beantragen Sie einen Sozialversicherungsausweis – wenn Sie den alten verloren haben

Sozialversicherungsnummer

Wozu brauche ich die Sozialversicherungsnummer

Sozialversicherungsnummer - so ist sie aufgebaut

"Zum Beispiel 65 170806 J008. In diesem Beispiel handelt es sich um einen am 17. August 2006 geborenen männlichen Versicherten, dessen Nachname mit einem J beginnt. So kann jeder Person eine Versicherungsnummer zugeordnet werden", schreibt die Deutsche Rentenversicherung auf rentenblicker.de.

Sozialversicherungsausweis beantragen

Woher bekommt man seine Sozialversicherungsnummer

Weiß man seine Sozialversicherungsnummer nicht mehr, hat den Versicherungsnummernachweis verlegt, kann man sie zum Beispiel auf der Lohnabrechnung herausfinden. Man kann die Sozialversicherungsnummer aber auch mit einem Anruf bei der eigenen Krankenkasse neu anfordern. Aus Datenschutzgründen wird diese nur per Post an die Wohnadresse verschickt.

Auch bei der Deutschen Rentenversicherung kann man online eine Zusendung der Sozialversicherungsnummer beantragen und per Post zusenden lassen, das dauert in der Regel sieben Tage. Beide Verfahren sind kostenlos.