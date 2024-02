Renteneintrittsalter für die gesetzliche Altersrente So beantragen Sie Ihre Rente

Das ist Ihr Renteneintrittsalter

Ausnahme: Renteneintrittsalter für "langjährig Versicherte"

Es gibt zwei Ausnahmen, damit Sie früher in die reguläre Altersrente gehen können. Wenn Sie 35 anrechenbare Jahre in der Rentenversicherung nachweisen können, können Sie als "langjährig Versicherte" die Altersrente mit 63 Jahren vorzeitig in Anspruch nehmen. Ihre Rente wird dann allerdings gekürzt, pro Monat um 0,3 Prozent. Im Maximalfall reduziert sich Ihre Rente also um 14,4 Prozent.