Leopold liest die BAYERN 1 Kindernachrichten BAYERN 1 Fan Leopold am Mikro

Leopold ist 9 Jahre und kommt aus München. Seine Mutter Julia hat an BAYERN 1 eine Mail geschickt - mit einem kurzen Video von ihrem Sohn. Er spielt darin einen Radiomoderator. Nicht von irgendeinem Sender, sondern von BAYERN 1, denn Leopold ist bekennender Fan.

Als Morgenmoderator Marcus Fahn die Nachricht liest, fühlt er sich kurz in seine Kindheit zurückversetzt. Wie Leopold hat auch Klein-Marcus damals Radiomoderator gespielt. Ihm imponiert auch, dass Leopold so jung schon weiß, welchen Beruf er später einmal ergreifen möchte. Weil solche Talente unbedingt gefördert werden müssen, ruft Marcus Fahn bei Leopold an - und überrascht ihn damit, dass der die BAYERN 1 Kindernachrichten lesen darf.

Im Video sehen Sie, wie toll sich der Nachwuchs-Nachrichtensprecher geschlagen hat. Das macht einfach gute Laune.