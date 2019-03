Theoretische Führerscheinprüfung: Immer mehr fallen durch

2017 schafften laut Kraftfahrt-Bundesamt 36,8 Prozent der Führerscheinanwärter die Theorieprüfung nicht. 2016 waren es noch 35 Prozent. Bei der praktischen Prüfung fielen 2017 28,1 Prozent der Anwärter durch. 2016 rasselten nur 26 Prozent der Führerscheinanwärter durch die praktische Prüfung.

Warum das so ist, ist unklar. Laut TÜV sind die Prüfungen nicht schwerer geworden. Ein Grund könnte sein, dass der Verkehr deutlich komplexer geworden ist. Vielleicht legen Jugendliche aber auch nicht mehr so viel Wert darauf, selbst Autofahren zu können. Der Führerschein hat an Stellenwert verloren.

Ein weiterer Aspekt könnte sein, dass Jugendliche sich viel mehr für Ihr Smartphone interessieren, als für das Verkehrsgeschehen. Früher schauten Jugendliche als Beifahrer aus dem Fenster und verfolgten bewusster was der Fahrer tat. Heute verharrt der der Blick eher auf dem Smartphone. Dadurch könnte der Bezug zum Verkehr verloren gegangen sein. Der ADAC vermutet, dass der Alltag der Jugendlichen so stressig sei, dass die Jugendlichen nicht wissen welcher Anforderung sie sich zu erst widmen sollen. Der Führerschein steht dabei nicht auf Platz eins der To-do-Liste.

"Wir wissen nicht warum so viele durch die Prüfung fallen. Wir haben dazu keine belastbaren Zahlen. Es hat aus meiner Sicht damit zu tun, dass wir einen Anstieg bei den fremdsprachigen Prüfungen haben und dass die Videoaufgaben in der Theorie seit 2014 dazugekommen sind, die man sich sehr genau ansehen muss. Ein weiterer wichtiger Punkt: Früher lernte man mit Hilfe von Fragebögen, heute lernt man mit einer App. Da ist die Gefahr der Ablenkung größer." Boris Grosskinsky, Fahrschule Grosskinsky, Miltenberg

Neue Führerscheinfragen seit 2018

Seit dem 1. April 2018 gibt es 58 neue oder überarbeitete Textfragen sowie 13 neue Videofragen. Die Videofragen sind seit 2014 Bestandteil der theoretischen Fahrprüfung. Die dargestellten Verkehrssituationen darf man sich in der Prüfung bis zu fünf Mal ansehen, bevor man eine Antwort geben muss.

