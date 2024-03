Schwarze Flecken Kartoffeln Woher kommen die schwarzen Flecken bei Kartoffeln?

Warum haben Kartoffeln schwarze Flecken?

"Schuld an dieser sogenannten Schwarzfleckigkeit sind meist mechanische Belastungen", erklärt Daniela Krehl, Ernährungsexpertin bei der Verbraucherzentrale Bayern. Also etwa, wenn wir die Kartoffeln unsanft in einen Aufbewahrungsbehälter kippen oder die Knollen auf eine andere Art gedrückt oder gequetscht werden.