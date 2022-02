Mango Woran erkenne ich eine reife Mango?

Ihr Geschmack erinnert an Pfirsich, hat einen Hauch von Exotik und reif genossen zergeht sie cremig auf der Zunge. Durchaus verständlich, dass sich die Mango so großer Beliebtheit erfreut, hat sie doch zudem eine ganz stattliche Anzahl von Vitaminen und Mineralstoffen vorzuweisen - darunter etwa Vitamin E und C, und dazu Eisen, Zink, Kupfer und Kalium.

Welche Mango-Sorten gibt es?

Die meisten Mangos heutzutage kommen aus Indien, Mexiko, China, Indonesien, Brasilien, Nigeria, Pakistan und Thailand, listet der Verbraucherservice Bayern auf. Aber auch in Europa wachsen Mangobäume - wie etwa auf den Kanarischen Inseln. Allerdings gibt es grundsätzlich nur zwei Arten - den philippinischen und den indischen Mangobaum.

Mango reif Farbe

Rot ist gleich reif und grün ist unreif - so einfach geht das bei der Mango leider nicht. Die Früchte des indischen und philippinischen Mangobaumes unterscheiden sich deutlich in der Farbe: Die Früchte der indischen Variante sind im reifen Zustand gelb-rötlich - wohingegen die Mangos der philippinischen Verwandten grün bleiben, auch wenn sie bereits reif sind. Allerdings gibt es viele auch Mischformen bei den Früchten, so der Verbraucherservice Bayern - und das macht es schwierig, von der Farbe auf die Reife zu schließen.

Mango reif Test

Eine reife Mango kann man riechen und fühlen. Ob die glatte Schale einer reifen Mango also grün, gelb-rötlich, rot-grün oder gelblich ist, hängt allein von der Sorte ab. Wer eine reife Mango kaufen will, muss seine Sinne einsetzen: Wenn das Fruchtfleisch auf Druck etwas nachgibt und die Mango intensiv duftet, ist sie reif.

Mango reif machen

Mangos gehören wie Bananen, Birnen und Pfirsiche zum nachreifenden Obst. Sie werden meist halbreif geerntet, auf den Transport geschickt und kommen dann reif im Supermarkt an. Deshalb macht es nichts, wenn Sie versehentlich ein noch unreifes Exemplar gekauft haben: Einfach zusammen mit einem Apfel in eine Tüte oder einen Topf geben - die Reifegase des Apfels machen die Mango in wenigen Tagen genussreif (bitte täglich kontrollieren). Diese Prinzip funktioniert übrigens auch mit unreifen, grünen Tomaten: So reifen grüne Tomaten schneller nach.

Was sind "Flug-Mangos"?

Im Unterschied zu den meisten Mangos werden sogenannte "Flug-Mangos" vollreif geerntet und per Flugzeug transportiert. Das spart Zeit, macht die Mango aber deutlich teurer und verursacht auch noch jede Menge Treibhausgase. Unter Umweltgesichtspunkten sind Flug-Mangos daher eigentlich nicht vertretbar.

Mango - wie essen?

Ist die Mango richtig reif, lässt sie sich gut schneiden. Zuerst die Frucht gründlich waschen, dann auf das stumpfe Ende stellen und der Länge nach in drei Teile schneiden - dabei die mittlere "Scheibe" , die den Kern enthält, am dicksten auslegen.

Die beiden "Außenteile" kreuz und quer einschneiden, und nach außen stülpen, so dass man das Fruchtfleisch in Würfeln ablösen kann.

Den "Mittelteil" schälen und dann das Fruchtfleisch mit einem Messer stückweise abschneiden.

Und hier kommt unser Rezept für Mango Chutney:

Zutaten Mango Chutney

3 reife Mangos, geschält und in kleine Würfel geschnitten (so 1 bis 1,5cm)

Öl

2 Knoblauchzehen, in noch kleinere Wüfel geschnitten

2 Zwiebeln (mittelgroß), gewürfelt

Ein gut daumengroßes Stück Ingwer, gerieben

100 g Rohrzucker

120 ml Weißweinessig

1 El Senfkörner

1 EL Koriandersamen

1 Tl Kreuzkümmel (gemahlen)

1 kleine rote Chilischote, in Ringe geschnitten

Mango Chutney selbermachen