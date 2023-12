Schlecht verpackte Geschenke So trickst uns unser Unterbewusstsein aus

Die Wissenschaftlerin und die Wissenschaftler haben die Wirkung von Geschenkverpackungen in drei unterschiedlichen Situationen untersucht. Unter anderem wurde den Teilnehmern und Teilnehmerinnen der Studie direkt zu Beginn als Dank für ihre Zeit ein Geschenk gemacht.

Die Hälfte der Präsente war nicht so schön eingepackt und die andere Hälfte sehr schön. Verschenkt wurden Tassen mit Logos von Basketballteams. Die eine Hälfte der Beschenkten bekam eine Tasse mit dem Logo von "Miami Heat" und die andere eine mit dem Logo von "Orlando Magic". Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen waren jedoch "Miami Heat"-Fans und erklärte Gegner von "Orlando Magic". So bekam ein Teil der Probanden eine Tasse, die sie auf keinen Fall gewollt hätten. Jedoch zeigte sich beim Auspacken, dass sich diejenigen, die ein schlampig verpacktes Geschenk bekamen, mehr über den Inhalt freuten, als die mit den schön verpackten Geschenken. Und die Freude war sogar unabhängig von dem Logo auf der Tasse.

Schlecht verpackte Geschenke mindern die Erwartung

Somit folgerten die Verhaltenspsychologen, je schöner und perfekter das Geschenk eingepackt ist, desto höher sind die Erwartungen des Auspackenden an den Inhalt. Ist das Geschenk eher schlecht und weniger schön verpackt, so wird der Beschenkte vom Inhalt angenehm überrascht. Ein schlampig verpacktes Geschenk mindert die Erwartung an den Inhalt.