Schenken Mit fünf Fragen das perfekte Geschenk finden

PPI - Present-Popularity-Index

Diese Formel könnte den ein oder anderen, besonders in der Vorweihnachtszeit, vor zu großem Stress bewahren. Der britische Stressforscher Dr. Aric Sigman hatte vor Jahren einen Feldversuch in der Londoner Oxford Street gestartet. Mitten in der Vorweihnachtszeit wurden eine Frau und ein Mann am Nachmittag zum Geschenke kaufen auf die vielbesuchte Einkaufsmeile geschickt. Die beiden Einkäufer wurden auf der Straße 114 mal pro Stunde angerempelt und ihr Blutdruck (13 Prozent), als auch ihr Herzschlag (15 Prozent) waren nach dem Shoppen stark erhöht.