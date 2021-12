Furoshiki Geschenke mit Tüchern verpacken

Furoshiki Größen

Die japanischen Tücher gibt es in unterschiedlichen Größen, manchmal in S (35 x 35 cm), M (50 x 50 cm) und L (70 x 70 cm) ausgewiesen. Es gibt auch ganz große Tücher mit 100 oder 105 cm Seitenlänge. Grundsätzlich gilt die Furoshiki sind immer quadratisch und es kann alles damit verpackt werden. Unterschiedliche Wickel- und Knotentechniken machen das möglich.

Furoshiki Knoten

Die Grundknoten beim Furoshiki sind der einfache und der flache Knoten. Der einfache Knoten (hitotsu-musubi) ist ein Knoten, den man mit dem Zipfel des Tuchs macht:

Man nimmt also die Ecke des Tuchs in die eine Hand und den Stoff in die andere. Jetzt bildet man mit der Ecke eine Schlaufe und zieht den Zipfel der Ecke von hinten durch die Schlaufe durch. Festziehen und fertig ist der einfache Knoten.