Vierter Advent Heiligabend Kann der 24.12. auch der vierte Advent sein?

Ab wann ist Heiligabend?

Der kirchliche Tag beginnt mit Sonnenuntergang um 18 Uhr. So ist das auch mit den alten kirchlichen Festen, sie beginnen schon immer mit dem Sonnenuntergang am Vortag, so der BR Religionsexperte Matthias Morgenroth. Das heißt, wenn der vierte Advent auf den 24.12. fällt, dann endet der vierte Advent um 18 Uhr und Heiligabend und somit auch Weihnachten beginnt direkt im Anschluss.

Und warum ist am 24.12. Heiligabend?

Laut Matthias Morgenroth gab es in den ersten christilichen Jahrhunderten offenbar mehrere Vorschläge, einen Geburtstermin zu bestimmen, denn das Geburtsdatum des Gotteskindes - da sind sich die Historiker einig - ist rein symbolisch.

Man dachte sich, dass so eine prominente Geburt, wie die eines Gottessohns, nicht einfach so mitten im Jahr stattfinden kann, sondern an einem besonderen Tag des Jahres. Durchgesetzt hat sich dann die Wintersonnenwende. Heute liegt Weihnachten nicht mehr exakt auf der Wintersonnenwende. Manche Historiker und Historikerinnen betonen, dass damit im damaligen römischen Reich klargemacht werden sollte, dass dieser Jesus die wahre Sonne ist, erklärt der Experte.