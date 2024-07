Schlafprobleme im Urlaub So schlafen Sie ab der ersten Nacht im Urlaub gut

Erste Nacht Effekt – warum schlafen wir im Urlaub erstmal schlechter?

"Das ist ein Effekt, der kommt aus der Steinzeit. Früher war es wichtig, unser Überleben zu sichern und wenn unsere Vorfahren irgendwo einen Lagerplatz gefunden haben oder gewählt haben, dann wussten sie nicht, ist der wirklich sicher", sagt Dr. Martin Schlott. Zwar müssen wir, anders als unsere Vorfahren, keine Angst mehr vor gefährlichen Tieren im Unterholz haben, trotzdem ist dieses Schlafverhalten in neuen Umgebungen bis in die heutige Zeit zu beobachten. Das Gehirn fährt in den ersten Nächten nicht richtig runter, sondern will ständig checken, ob mögliche Gefahren lauern – das ist eine Schutzfunktion. Dabei kommen wir nicht wirklich in die tiefen, erholsamen Schlafphasen. Wir schlafen schon, aber es ist eher ein leichterer Schlaf. Wir wachen leichter auf, finden schwerer wieder zurück in den Schlaf. "Das heißt, uns fehlt einmal die Schlafqualität, aber eben auch die Schlafstunden", so Dr. Martin Schlott.