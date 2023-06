Regenwahrscheinlichkeit Wetter-App: Was bedeutet 30 Prozent Regenwahrscheinlichkeit?

Was bedeutet Regenwahrscheinlichkeit?

Die Regenwahrscheinlichkeit bedeutet, dass eine Wahrscheinlichkeit berechnet wird - und zwar auf der Basis, wie oft es in der Vergangenheit bei vergleichbaren Wetterlagen an diesem Ort geregnet hat, erklärt Wettermann Kienast: "Wenn wir also etwa eine Regenwahrscheinlichkeit von 30 Prozent haben, dann meint Ihre App: An diesem bestimmten Ort in diesem bestimmten Zeitraum regnet es in 3 von 10 Fällen. In 7 Fällen regnet es also nicht, da bleibt es trocken. Und das bedeutet dann, dass man eigentlich nicht unbedingt einen Schirm braucht."