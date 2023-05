Pesto Pesto selbst machen - Rezepte

Pesto Rosso - rotes Pesto mit Paprika

Zutaten für Pesto Rosso

So bereiten Sie Pesto Rosso zu

Die Paprikaschoten längs halbieren, das Kerngehäuse herausschneiden und den Stiel entfernen, mit der Hautseite nach oben auf einem Backblech verteilen, mit etwas Öl beträufeln und in die oberste Schiene, des auf 180 Grad C Oberhitze (oder Grillfunktion) vorgeheizten Backofens schieben.

Die Paprika wenige Minuten grillen, bis die Haut an der Oberseite sehr dunkel wird und Blasen wirft.

In der Zwischenzeit den Knoblauch schälen und in feine Scheiben schneiden sowie die Thymianblättchen von den Zweigen zupfen und fein hacken. Die Oliven fein würfeln.

Die Mandelblättchen zusammen mit dem Knoblauch in einen kleinen Topf oder eine Sauteuse geben, gut bedeckt mit Olivenöl auffüllen, bei mittlerer Hitze auf dem Herd leicht rösten, bis die Mandelblättchen eine goldene Farbe bekommen, den Thymian unterrühren und vom Herd nehmen.

Die abgezogenen Paprika zusammen mit den Mandeln samt Öl in einen Mixbecher füllen, Tomatenmark zugeben und fein pürieren. Das Ganze mit Salz und Pfeffer abschmecken, gegebenenfalls noch einen Schuss frisches Olivenöl untermixen und anschließend die fein geschnittenen Oliven unterrühren.

Pesto alla Genovese - Rezept

Zutaten Pesto

Blättchen vom Basilikum abzupfen und in einen Mixer oder in einen großen Mörser geben. Die Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett anrösten und hellbraun werden lassen, abkühlen.