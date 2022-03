Nudeln mit Spargel Rezept für Spargel in sahnigen Nudeln

Zutaten für Nudeln mit Spargel:

Rezept für Nudeln mit Spargel

Die Nudeln in gesalzenem Wasser gar (leicht bissfest) kochen, kalt abschrecken, einen Löffel Öl unterrühren und vollständig abkühlen lassen.

Spargel kochen

Den Spargel schälen, in einem Topf mit gesalzenem Wasser bei schwacher Hitze langsam gar, bzw. noch etwas bissfest, köcheln lassen, herausnehmen, abkühlen lassen und schräg in etwa 1,5 - 2 cm dicke Stücke schneiden. Die Spargelspitzen dürfen ein kleines Bisschen länger sein.

Nudeln mit Spargel anbraten

Die Zwiebel schälen, in feine Würfel schneiden und in einer großen, beschichteten Pfanne, bei mittlerer Hitze in der schäumender Butter glasig werden lassen.