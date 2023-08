Pasta al Bronzo Was ist das Besondere an Nudeln 'Al Bronzo'?

Pasta Al Bronzo wird anders hergestellt, als herkömmliche industriell produzierte Nudeln. Üblicherweise werden in der Produktion nämlich Teflonbeschichtete Nudelformen eingesetzt. "Diese sind besonders glatt und erlauben eine sehr hohe Produktionsgeschwindigkeit", weiß Silke Noll, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Bayern. Heißt, die Nudeln können sehr schnell gefertigt werden. Bei der Herstellung von Pasta Al Bronzo werden Bronzeformen verwendet, das dauert zwar länger, macht die Nudeln aber rauer und fester.

Pasta Al Bronzo – perfekt für Soßen

"Es ist ein höherer Druck notwendig, um den Nudelteig durch die Bronzeformen durchzupressen, also sie sind fester und das wiederum ist, wenn ich sie koche, für mich von Vorteil. Denn sie behalten auch gekocht besser ihren Biss", erklärt Silke Noll.

Getrocknet wird die Pasta Al Bronzo schonend bei sehr niedrigen Temperaturen – das trägt zum Geschmack bei. Was aber speziell und sehr besonders an diesen Nudeln ist, ist die Oberfläche. Sie ist etwas aufgeraut, wodurch die Soße besser an den Nudeln kleben bleibt.