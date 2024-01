Nistkasten reinigen Wann sollte man den Nistkasten sauber machen?

Der Landesbund für Vogelschutz LBV empfiehlt als besten Zeitpunkt für eine Reinigung der Nistkästen den Frühherbst, also September/ Oktober - wenn alle Jungvögel flügge sind und das Nest noch nicht möglicherweise anderweitig gebraucht wird. Warum es sinnvoll ist, Nistkästen zu reinigen, erklärt LBV-Biologin Angelika Nelson so: "Mit dem alten Nest werden die Parasiten entfernt und ein sauberer Brutraum für ein neues Vogelpaar geschaffen."

Kann man im Februar noch Nistkasten reinigen?

Wer diesen Zeitpunkt im Spätsommer verpasst hat, sollte erst wieder gegen Ende Februar einen vorsichtigen Blick in den Nistkasten werfen und mit viel Fingerspitzengefühl vorgehen: Eventuell haben es sich Siebenschläfer oder andere Gartenbewohner dort über den Winter gemütlich gemacht. Manchmal ziehen sich auch Vögel in besonders kalten Winternächten in Nistkästen zurück und tragen dafür etwas Nistmaterial ein. Außerdem kann es je nach Witterung unter Umständen sogar sein, dass bereits erste Vögel mit dem Brutgeschäft begonnen haben. In diesen Fällen muss die Reinigung natürlich bis zum Spätsommer warten.